PULS 4Staffel 11Folge 132
45 Min.Ab 12

In der Sauna erkennt ein Polizist einen gesuchten Juwelendieb. Laut einer Besucherin hat er eine Geisel! - Eine Frau wird auf offener Straße mit einem Messer verletzt. Zur Tat bekennen sich zwei Täter! - Einer Boutique-Inhaberin wird vorgeworfen, die Kundinnen in der Umkleide zu filmen. Als ein Verkäufer beim Onanieren erwischt wird, wird er verdächtigt. - Eine Frau stürzt mit dem Motorrad. Auf der Suche nach der Unfallursache finden die Beamten eine Schnur aus Stacheldraht!

