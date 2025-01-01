Gib mir dein Schwert, Jan von WerthJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 140: Gib mir dein Schwert, Jan von Werth
45 Min.Ab 12
Köln in Aufruhr: Das Schwert eines berühmten Denkmals wurde geklaut! Auf der Wache werden unzählige Schwerter abgegeben, doch welches ist das echte? - Als eine Bewährungshelferin nach Hause kommt, findet sie mehrere Drohbriefe vor. Zudem ein Bild von ihr mit ausgestochenen Augen! - Ein Mann bricht in ein Restaurant ein und verköstigt sich selbst. - Ein Oldtimer sorgt für massive Ruhestörung im Viertel. Dahinter steckt eine traurige Geschichte ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1