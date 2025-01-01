Auf Streife
Folge 155: Doppeldate
44 Min.Ab 12
Während der Ermittlungen zu einem Autounfall taucht eine zuvor Vermisste mit erschreckenden Infos auf der Wache auf! - Ein 12-Jähriger beschmiert einen Streifenwagen vor der Wache und zersticht die Reifen. - Eine Försterin findet im Wald eine Menge Bargeld in einem Plastikbeutel. Der Verdacht liegt nahe, dass es Diebesgut ist. - Wegen gemeldeter Lärmbelästigung eines Nachbarn verschafft sich die Polizei Zutritt zur Wohnung des Beschuldigten und findet ihn eingequetscht vor.
Weitere Folgen in Staffel 11
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1