Auf Streife
Folge 170: Von Schlangesicht zu Angesicht
44 Min.Ab 12
Eine Frau bekommt Panik, als sich eine vermeintlich herrenlose Schlange in ihrer Badewanne eingenistet hat. Metzger in Aufruhr: Seine Fleischerei wurde mit roter Farbe bespritzt und verwüstet. Er vermutet einen leidenschaftlichen Veganer hinter der Tat. Eine 17-Jährige wird seit Tagen vermisst und großflächig gesucht. Nun gibt es endlich eine Spur. Ein frisch tätowierter Mann bricht unweit eines Tattoo-Studios zusammen. Hat die Tätowiererin fahrlässig gehandelt?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
