SAT.1Staffel 11Folge 176
45 Min.Ab 12

Ein Sprayer verunstaltet mit seinen Tags ganz Köln. Doch der Sprayer, der dieses Kürzel nutzt, ist längst nicht mehr aktiv ... - Eine Frau ist erbost: Im Park hat ein Hund seine Exkremente auf ihrem Buch platziert! - Bei einer Veranstaltung wurde ein Echtpelzmantel durch ein billiges Modell aus Kunstmaterial ausgetauscht! - Ein Vater verbrennt Laub im Garten - mitten im Laubhaufen kommt Geld zum Vorschein. Als der Nachbar sich einmischt, emitteln die Beamten Erstaunliches.

SAT.1
