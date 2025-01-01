Auf Streife
Folge 179: Dustins Biber
45 Min.Ab 12
Ein Mann wurde mit Handschellen an den Schaltknüppel seines Autos gekettet. Hektisch bittet er die Polizei um Hilfe. - Der Pkw eines Mannes wird aus dem Parkverbot abgeschleppt. Der Besitzer verfolgt den Abschlepper, denn er braucht unbedingt sein Auto zurück! - Als eine Stewardess nach Hause kommt, stellt sie einen Einbruch fest. Der Einbrecher hat ein Schaumbad eingelassen. - Ein Unbekannter legt Tierfallen in einem öffentlichen Park aus. Ausgerechnet ein Hund tapst hinein.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
