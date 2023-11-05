Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Das letzte Eichhorn

SAT.1Staffel 11Folge 185vom 05.11.2023
Das letzte Eichhorn

Auf Streife

Folge 185: Das letzte Eichhorn

14 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 12

Bei einem Einbruch in einen Handyladen wird das Nachbarsmädchen von dem Täter über Nacht eingesperrt. Von ihr erfahren die Beamten, dass ein Lieferwagen mit Eichhörnchen-Sticker auffällig vor dem Laden parkte und dieser soll keinem Unbekannten gehören ...

