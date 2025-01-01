Auf Streife
Folge 22: Frauen verpoten
44 Min.Ab 12
Einer Frau wurde die Gehaltserhöhung verweigert und nun soll sie ihren Chef mit pikanten Bildern erpressen. - Zwei Männer bekämpfen sich in einem Baumarkt mit roter Farbe. Zeitgleich kommt eine Fahndung nach Einbrechern herein. - Mit dem blutverschmierten und zerrissenen Kleid der 17-jährigen Tochter betritt eine Mutter die Wache Köln-Mülheim. Sie befürchtet Schlimmes! - Ein Auto ohne Kennzeichen brettert aus einer Ausfahrt bei einem Mehrfamilienhaus fast in den Polizeiwagen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
