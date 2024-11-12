Auf Streife
Folge 227: Eins, zwei oder drei
23 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Ein Date mit mehreren Frauen sorgt für große Aufregung. Die Beamten ahnen nicht, in welch prekärer Lage sich der Single-Mann befindet. - Ein Ehepaar gerät in einem Hotel mit dem Manager und dem Personal aneinander.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1