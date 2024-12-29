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Auf Streife

Das doppelte Elend

SAT.1Staffel 11Folge 249vom 29.12.2024
Das doppelte Elend

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Folge 249: Das doppelte Elend

23 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12

Bei einem Auffahrunfall mit Blechschaden wird die Geschädigte an ihrem Halstuch zwischen Autoscheibe und Rahmen geklemmt, damit die Unfallverursacherin flüchten kann. Doch weshalb flüchtet sie? - Ruhestörung in der Reihenhaussiedlung: Ein 43-jähriger Rocker rastet aufgrund von ständigem Hundegebell völlig aus und will dem Lärm eigenhändig ein Ende setzen.

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