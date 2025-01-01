Auf Streife
Folge 277: Grand Theft Otto
24 Min.Ab 12
An einer Tankstelle entführt ein junger Mann ein Auto und die darinsitzende Frau. Diese erzählt den Beamten, dass ihr Mann soeben bezahlen wollte, doch nun verschwunden ist. - Eine abhandengekommene Mülltonne scheint der Auslöser eines heftigen Nachbarschaftsstreit zu sein. Doch anscheinend gibt es noch mehr Grund: Der Sohn und ihr Wagen sind weg.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
