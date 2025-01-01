Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Rätselhafte Unfallflucht

SAT.1Staffel 11Folge 284
Rätselhafte Unfallflucht

Auf Streife

Folge 284: Rätselhafte Unfallflucht

23 Min.Ab 12

Eine Frau meldet, dass ihre Schwester vor ihr Auto gelaufen ist, aber als die Beamten eintreffen, ist die Verletzte verschwunden. - Ein Patient beschuldigt seine Ärztin des Betrugs: Pfefferminzbonbons statt Tabletten hat es gegeben. Auch ihr fällt auf, dass einige Medikamente im Schrank fehlen ...

