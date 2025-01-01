Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 285
Folge 285: Ritas Geld

24 Min.Ab 12

Eine geistig verwirrte Dame steht auf der Straße und verschenkt Geld und Schmuck an Passanten. Ohne Ausweis und sonstige Hinweise auf die Herkunft können die Polizisten ihre Identität nicht ermitteln. Als die Polizisten die Rettungskräfte um Hilfe beten, erkennt ein Sanitäter die ältere Dame wieder. - Eine Mutter alarmiert die Polizei: Jemand ist mit seinem Wagen in den Gartenzaun gerauscht und dann verschwunden.

