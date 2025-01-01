Auf Streife
Folge 286: Stiller Alarm
23 Min.Ab 12
Ein Taxifahrer meldet einen stillen Alarm: Im gesuchten Taxi stellt sich die angebliche Fahrerin jedoch als Ex-Frau des vermissten Taxifahrers heraus, die anscheinend auf Rache aus ist. Doch von dem Vermissten fehlt jede Spur. - Die Beamten finden einen Mann eingeklemmt in einer Mülltonne vor und vermuten, dass er von einem Einbruch ablenken möchte. Als eine Mieterin des Hauses tatsächlich einen Einbruch meldet, staunt sie nicht schlecht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
