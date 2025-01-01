Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 29
Folge 29: Lady in Red

45 Min.Ab 12

Während eines Besuchs im SM-Studio wird ein Mann von einer Domina angezündet! War es Teil des Sexspiels? - Ein Straßenzauberer wird beschuldigt, Passanten mit einem Zaubertrick das Geld aus der Tasche zu ziehen! - Zwei betrunkene Freunde landen nach einem Clubbesuch auf der Wache Köln-Mülheim: Einer von ihnen wurde vor dem Feiern bestohlen. - Auf dem Weg zur Arbeit fährt eine benommene Krankenschwester fast ihren Nachbarn um ...

SAT.1
