Auf Streife
Folge 298: Brauenvoll
24 Min.Ab 12
Wutentbrannt randaliert eine junge Frau in einem Friseursalon, da ihr jemand Haarentfernungscreme in die Farbe, die für ihre Augenbrauen bestimmt war, gemixt hat. - Vater und Sohn streiten sich heftig: Der Karnevalsband des Vaters wurde Equipment gestohlen, weshalb er sofort seinen Sohn, der eine Punkrockband leitet, dafür verantwortlich macht.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
