Auf Streife
Folge 38: Mama weg
44 Min.Ab 12
Ein Junge im Kinderwagen mitsamt einem Hund werden auf die Wache gebracht. Da der Zweijährige noch nicht sprechen kann, ermitteln die Polizisten über den Hundechip. - An einer Schreinerei wird ein blutbefleckter Rollstuhl gefunden. Was ist mit dem hilflosen Rollstuhlfahrer geschehen? - Ein geklautes Handy wurde im Internet verkauft und zufällig erkennt der wahre Besitzer es wieder. Als eine Frau einen Einbruch-Diebstahl meldet, fällt den Beamten eine Gemeinsamkeit auf.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
