SAT.1Staffel 11Folge 38
44 Min.Ab 12

Ein Junge im Kinderwagen mitsamt einem Hund werden auf die Wache gebracht. Da der Zweijährige noch nicht sprechen kann, ermitteln die Polizisten über den Hundechip. - An einer Schreinerei wird ein blutbefleckter Rollstuhl gefunden. Was ist mit dem hilflosen Rollstuhlfahrer geschehen? - Ein geklautes Handy wurde im Internet verkauft und zufällig erkennt der wahre Besitzer es wieder. Als eine Frau einen Einbruch-Diebstahl meldet, fällt den Beamten eine Gemeinsamkeit auf.

