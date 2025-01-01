Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Der Influencer-Virus

PULS 4Staffel 11Folge 54
Der Influencer-Virus

Der Influencer-VirusJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 54: Der Influencer-Virus

44 Min.Ab 12

Mit einem tickenden Paket betritt eine Influencerin die Wache Köln-Mülheim. Auf dem Paket steht deutlich eine Drohung! - Mit einem Plumpsklo fährt ein Maurer auf dem Wache-Parkplatz vor. - In einer Bar wird ein Mann mit K.o.-Tropfen betäubt. Mit offener Hose wurde er auf dem WC gefunden. - Aufgrund eines verlassenen Unfallautos sucht die Polizei den Halter auf, der beteuert, dass der Wagen in der Garage steht. Als er sie öffnet, ist diese leer.

