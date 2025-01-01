Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 57
Folge 57: Hört mal, wer da spricht

45 Min.Ab 12

Ein Radiosender bringt eine Meldung über einen entlaufenen Tiger. Kurz darauf setzt der Sender den Notruf ab! - Ein Mann findet eine tote Maus in seiner Falafel. Möchte jemand den Ruf des Imbiss-Betreibers ruinieren? - In einem Gartencenter wird einem Herzkranken die Tasche mit den Akkus für sein Kunstherz gestohlen. In einer halben Stunde muss er sie wechseln. - Bewusstlos und mit Verätzungen wird ein Mann aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf den Ex seiner Freundin.

