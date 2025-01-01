Auf Streife
Folge 58: Kriminelles Dinner
45 Min.Ab 12
Eine besorgniserregende SMS der Tochter lässt eine Frau die Polizei rufen: Während eines Krimidinners ist sie verschwunden! - Ein Taxifahrer rast in eine Hauseinfahrt. Der Fahrer ist verwirrt. Eine Halterabfrage ergibt: Das ist nicht sein Taxi! - Eine Paartherapeutin erhält einen blutverschmierten Drohbrief. Sie befürchtet, dass ein enttäuschter Kunde Rache an ihr üben möchte. - Ein junger Mann testet sein selbstgebautes EMS-Trainingsgerät und bekommt einen Stromschlag!
Weitere Folgen in Staffel 11
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1