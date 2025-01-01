Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 59
Folge 59: Gespenster sehen und sterben

45 Min.Ab 12

Einer von drei Urban-Explorern wird mit einem in Blut getränktem Schal auf einem verlassenen Gelände gefunden. - Wegen einer Fliegerbombe ist ein Bürogebäude gesperrt. Aggressiv versucht ein Mann, hineinzukommen. - Im Fitnessstudio rennt ein Meerschwein mit einer Kamera durch die Umkleide und filmt die Inhaberin einer IT-Firma. Das Video ist live auf der Firmenseite! - Ein 28-Jähriger zeigt einen Raubüberfall an. Zeitgleich gibt ein Finder die gestohlene Geldbörse ab.

