Unmenschliche Abgründe

SAT.1Staffel 11Folge 62
Unmenschliche Abgründe

Folge 62: Unmenschliche Abgründe

45 Min.Ab 12

Ein Obdachloser betritt zweimal am Tag die Wache Köln-Mülheim mit einer Selbst-Anzeige für Vergehen, die nicht stattfanden. - Auf dem Revier streiten sich zwei Männer um eine Gitarre, die dabei zerbricht und den Grund des Streits aufzeigt. - Auf einer Trauerfeier ist das Verhalten der Gäste besorgniserregend. Einigen ist übel, andere sind außer sich. - Einbruch in die Wohnung einer 34-Jährigen: Es ist nichts gestohlen worden, doch der Einbrecher hat sich heimisch gefühlt.

SAT.1
