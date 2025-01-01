Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 11Folge 75
Folge 75: Die längste Woche

45 Min.Ab 12

Ein verwahrloster Mann wird in einem Industriegebiet aufgegriffen, als er dort umherirrte. Zudem hat er Fesselspuren am Handgelenk. - Zwei Umzugshelfer schleppen eine Frau auf die Wache Köln-Mülheim. Angeblich will sie nicht zahlen, weil sie ausgeraubt wurde. - In einem Imbisswagen finden die Polizisten den niedergeschlagenen Verkäufer. Bis auf Pommes ist nichts weggekommen! - Vor Ladenöffnung liegt in der Kühltruhe eines Supermarktes ein bewusstloser Mitarbeiter.

