Staffel 11Folge 76
Folge 76: Ich dachte, ich kenne dich

44 Min.Ab 12

Im Parkhaus wurde der Wagen einer Frau von einem anderen beim Ausparken gerammt. Der Fahrer ist flüchtig! - Zwei Schwestern zeigen einen Raubüberfall an. Zeitgleich berichtet ein Callboy, dass er während seiner Dienste bestohlen wurde. - Die Polizisten finden einen brennenden Kinderwagen in einer Werkstatt vor. Die Nachbarin erkennt den Wagen als den ihren. - Ein Schlafwandler filmt seine Nachtaktivitäten. Das Video zeigt Erschreckendes: Er betatschte seine Mitbewohnerin!

