Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Home Sweet Home

PULS 4Staffel 11Folge 81
Home Sweet Home

Home Sweet HomeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 81: Home Sweet Home

45 Min.Ab 12

Eine 16-Jährige wird beim Dealen im Park erwischt. Zeitgleich wird ein gestohlener Pkw gefunden, in dessen Kofferraum die gleichen Drogen sind, die auch vertickt wurden. - In einem Café stillt eine Mutter ihr Baby und fliegt hochkant raus! - Mit unechtem Blut geschminkt behauptet ein Mann, von einer Autofahrerin angefahren worden zu sein. - Ein Schlagerstar plant sein Comeback und gibt eine Autogrammstunde in einem Plattenladen. Kurz vor Beginn wird er angegriffen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen