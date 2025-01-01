Auf Streife
Folge 84: Erbinformationen
45 Min.Ab 12
Eine Pflegerin bittet um Hilfe, weil ein Rentner im Rollstuhl von der Tochter geschlagen wurde. - Während eine Frau die 18-jährige Tochter vermisst meldet, zeigt ein Lehrer den Schulhausmeister an, weil er im Gebüsch onanierte. - Ein Teenager findet auf dem Sperrmüll eine Spielkonsole, in der Drogen versteckt sind. Völlig high trifft er auf die Polizei. - Ein Einbrecher wird von einer Frau niedergeschlagen. Diebesgut hatte er nicht dabei, dafür eine riesige Packung Kondome.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1