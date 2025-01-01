Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 84
Folge 84: Erbinformationen

45 Min.Ab 12

Eine Pflegerin bittet um Hilfe, weil ein Rentner im Rollstuhl von der Tochter geschlagen wurde. - Während eine Frau die 18-jährige Tochter vermisst meldet, zeigt ein Lehrer den Schulhausmeister an, weil er im Gebüsch onanierte. - Ein Teenager findet auf dem Sperrmüll eine Spielkonsole, in der Drogen versteckt sind. Völlig high trifft er auf die Polizei. - Ein Einbrecher wird von einer Frau niedergeschlagen. Diebesgut hatte er nicht dabei, dafür eine riesige Packung Kondome.

