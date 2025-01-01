Das Glück ist mit den StummenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 89: Das Glück ist mit den Stummen
45 Min.Ab 12
Ein Streit entfacht, weil ein Mann den Wagen des anderen touchiert hat. Doch der Fahrer wehrt sich gegen die Tat. - Nach einem Kaffeekränzchen fehlt einer Dame ein wertvolles Buch. Wer hat es gestohlen? - Eine Hochschwangere glaubt es nicht, als ihr Vermieter ihre Wohnung plötzlich räumen will. Angeblich hatte er ihr gekündigt. - Bei einem Model-Casting verschwindet eine der Teilnehmerinnen. Der Manager hätte allen Grund dazu gehabt, sie verschwinden zu lassen.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1