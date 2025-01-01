Auf Streife
Folge 95: Kampf ums Kind
45 Min.Ab 12
Ein Mann versucht, einer flüchtenden Frau das Kind aus den Armen zu entreißen! - Ein Musicalmanager ist vor der Aufführung außer sich: Die Hauptdarstellerin wird bedroht und weigert sich aufzutreten! - Vor dem Revier demonstriert ein Mann für die Freilassung des Bruders, der wegen Brandstiftung festgenommen wurde. - Die Frau eines Landwirts wird in der Scheune niedergeschlagen. Ihre Schwiegermutter behauptet, den Stallburschen flüchten gesehen zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1