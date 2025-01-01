Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 95
Folge 95: Kampf ums Kind

45 Min.Ab 12

Ein Mann versucht, einer flüchtenden Frau das Kind aus den Armen zu entreißen! - Ein Musicalmanager ist vor der Aufführung außer sich: Die Hauptdarstellerin wird bedroht und weigert sich aufzutreten! - Vor dem Revier demonstriert ein Mann für die Freilassung des Bruders, der wegen Brandstiftung festgenommen wurde. - Die Frau eines Landwirts wird in der Scheune niedergeschlagen. Ihre Schwiegermutter behauptet, den Stallburschen flüchten gesehen zu haben.

