SAT.1Staffel 12Folge 105vom 04.08.2025
44 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12

Eine Fünfährige verschwindet spurlos aus dem Kindergarten! Als am Straßenrand ihr Spielzeug gefunden wird, vermutet die Mutter, dass sie entführt worden ist. - Höchste Alarmstufe: Ein älterer Herr schiebt einen anderen mit der Waffe im Rücken zur Wache hinein! Er wollte den Dieb anzeigen. - Mit Kabelbindern an einem Fitnessgerät fixiert, den Beinen in einer stinkenden Pampe und einem Schild um den Hals wird ein Trainer aufgefunden. Angeblich ist es das Werk zweier Männer.

SAT.1
