15-Jährige schreibt heimlich Liebesbriefe an HäftlingJetzt kostenlos streamen
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Folge 106: 15-Jährige schreibt heimlich Liebesbriefe an Häftling
44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Unter dem Bett einer 15-Jährigen findet die Mutter Liebesbriefe aus der JVA. Als sie erfährt, dass der Häftling entlassen wurde, bricht Panik in ihr aus! - In einer WG wird eine Frau niedergeschlagen. Als die Sanitäter sie ärztlich versorgen, nehmen sie ein männliches Parfum an ihr wahr. Vielleicht vom Täter? - Mit Räucherstäbchen auf der Wache: Stimmen aus dem Jenseits haben einer Hobby-Hellseherin offenbart, dass ein schweres Verbrechen begangen wird ...
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Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1