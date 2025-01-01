Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Flüchtiges Unfallopfer lässt 20.000 Euro zurück

SAT.1Staffel 12Folge 120
Flüchtiges Unfallopfer lässt 20.000 Euro zurück

Auf Streife

Folge 120: Flüchtiges Unfallopfer lässt 20.000 Euro zurück

44 Min.Ab 12

Ein Mann ist ohne Vorwarnung in den fließenden Verkehr gerannt und von dem Auto einer Frau erfasst worden! Verletzt läuft er davon und verliert dabei einen Briefumschlag mit mehreren Tausend Euro. - Eine Frau sitzt aufgelöst vor der Wache in ihrem Wagen und bemerkt nicht, dass es auf der Rückbank qualmt. - In einem Zug hat jemand die Notbremse gezogen. Der Schaffner wird verletzt aufgefunden, doch kommen die Kopfverletzungen durch das abrupte Stehen der Bahn?

