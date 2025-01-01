Flüchtiges Unfallopfer lässt 20.000 Euro zurückJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 120: Flüchtiges Unfallopfer lässt 20.000 Euro zurück
44 Min.Ab 12
Ein Mann ist ohne Vorwarnung in den fließenden Verkehr gerannt und von dem Auto einer Frau erfasst worden! Verletzt läuft er davon und verliert dabei einen Briefumschlag mit mehreren Tausend Euro. - Eine Frau sitzt aufgelöst vor der Wache in ihrem Wagen und bemerkt nicht, dass es auf der Rückbank qualmt. - In einem Zug hat jemand die Notbremse gezogen. Der Schaffner wird verletzt aufgefunden, doch kommen die Kopfverletzungen durch das abrupte Stehen der Bahn?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1