Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Hochzeitscrash! Braut entführt

PULS 4Staffel 12Folge 145
Hochzeitscrash! Braut entführt

Hochzeitscrash! Braut entführtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 145: Hochzeitscrash! Braut entführt

45 Min.Ab 12

Aus einer Brautentführung wird bitterer Ernst. - Der Streit zwischen zwei Hobbygärtnern wird handgreiflich, als der eine dem anderen vorwirft, Voodoo gegen ihn eingesetzt zu haben. - Eine schwangere Eventmanagerin verletzt sich beim Sturz vom Stuhl. Es stellt sich heraus, dass dieser mutwillig angesägt wurde.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen