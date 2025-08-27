Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Braut vor Hochzeit umgebracht?

SAT.1Staffel 12Folge 149vom 27.08.2025
Braut vor Hochzeit umgebracht?

Braut vor Hochzeit umgebracht?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 149: Braut vor Hochzeit umgebracht?

45 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12

Eine Braut ist kurz vor der Hochzeit spurlos verschwunden. Steckt die Ex-Frau des Bräutigams dahinter? - Ein Schock für die Beamten: Einer ihrer Kollegen wird eines sexuellen Übergriffs beschuldigt! - Die Streife sucht nach einem Verletzten, der vermutlich Opfer eines Angriffs geworden ist. Steht sein Verschwinden mit einem Raubüberfall in Verbindung?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen