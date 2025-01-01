Auf Streife
Folge 26: Schneeweiss
45 Min.Ab 12
Vor einem Blumenladen steht ein verlassenes Hochzeitsauto mit sperrangelweiter Tür. - Verzweifelte Schreie und Poltern in der Nachbarschaft lassen eine Anwohnerin hellhörig werden. Doch niemand macht die Tür auf. - Als eine Frau auf der Wache einen Handtaschendiebstahl melden will, liegt ihre Tasche bereits dort. Nur das Handy fehlt. - Ein gesuchter Verbrecher ist mit einem gestohlenen Fluchtwagen und einer Geisel unterwegs. Als die Polizei das Auto findet, ist es leer.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1