Auf dem Campingplatz ist die Hölle losJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 27: Auf dem Campingplatz ist die Hölle los
44 Min.Ab 12
Auf einem Campingplatz wurde der Hund eines Ehepaares getötet. War es der tierhassende Nachbar? - Auf dem Revier ereignet sich ein Eifersuchtsdrama: Die Verlobte eines Mannes fordert den Verlobungsring zurück, weil er sie vermutlich betrügt! - Die antike Schmucksammlung eines Privatiers wurde geraubt! Durch einen Fehler geht der Täter der Polizei ins Netz. - In einer Sauna randaliert ein Mann wie ein Irrer! Es stellt sich heraus, dass er auf Bewährung ist.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© SAT.1