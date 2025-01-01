Auf Streife
Folge 37: Keine Polizei!
45 Min.Ab 12
Ein geschiedenes Paar ist schockiert und in großer Sorge um die gemeinsame Tochter: Sie ist entführt worden! Ein Mann ist sich sicher, dass seine Schwester von ihrem Freund misshandelt wird und bittet sie vergeblich zur Anzeige ... Bei einem Einbruch wurde der Sohn einer Frau niedergeschlagen. Einbruchspuren sind allerdings keine zu finden ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1