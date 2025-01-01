Auf Streife
Folge 39: Falsche Vorurteile
45 Min.Ab 12
Der Sohn einer türkischen Imbissbesitzerin wird vermisst. Ins Visier rückt der ausländerfeindliche Nachbar... An einem stillgelegten Gelände wird ein Geldtransporter überfallen. Vor Ort ermittelt schon ein Kollege der Polizisten ... Eine Frau taucht im blutbeschmierten Junggesellinnenabschied-Braut-Outfit auf der Wache auf. In der Hand hat sie ein blutiges Messer! Die Hoffnungen auf ein erotisches Abenteuer im Sex-Kino enden mit einer festgeklebten Hand am besten Stück.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1