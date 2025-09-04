Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Hochschwanger

SAT.1Staffel 12Folge 42vom 04.09.2025
Hochschwanger

HochschwangerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 42: Hochschwanger

45 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12

Ein werdender Papa ist außer sich: Seine hochschwangere Freundin wollte mit dem Taxi in die Klinik und ist nun verschwunden! - Einem Hund ist ein Hilferuf ans Halsband geheftet worden. Die Schwester des Frauchens ist in großer Sorge. - Nach einem Autounfall reagiert ein 17-Jähriger panisch und haut eine Krankenschwester um, die erste Hilfe leisten wollte. - Schüsse im Wohngebiet. Dabei wurde eine Tänzerin getroffen!

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen