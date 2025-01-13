Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Existenz unter Feuer

SAT.1Staffel 12Folge 48vom 13.01.2025
Existenz unter Feuer

Auf Streife

Folge 48: Existenz unter Feuer

45 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12

Die Beamten löschen ein Auto, das lichterloh in Flammen steht. In den verkohlten Überresten machen sie eine bestürzende Entdeckung: Durch einen Knebelvertrag lebt eine Krankenschwester am Existenzminimum und wohnt deshalb in ihrem Auto. Der erste Urlaub nach langer Zeit, doch im Spa-Bereich des Romantikhotels tobt eine wilde Schlägerei ? Krieg am Gartenzaun: Die geliebten Goldfische eines Mannes fallen einem Bölleranschlag zum Opfer. Er ist sich sicher: Das war der Nachbar!

