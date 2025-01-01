Polizei hebt Hanfplantage ausJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 57: Polizei hebt Hanfplantage aus
44 Min.Ab 12
Bei einem Routineeinsatz beobachten die Beamten den Balkonsturz eines Mannes! Bei der Erstversorgung stellen sie ein Tütchen Gras und eine Visitenkarte sicher. Eine Analyse ergibt, dass die Droge lebensgefährlich präpariert wurde. - Nach einem späten Termin mit einem Patienten verschwindet die Therapeutin! Am nächsten Morgen findet ihr Mann im leeren und verwüsteten Behandlungszimmer ein Diktiergerät, welches Aufschluss über ihr Verschwinden gibt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1