Auf Streife

Die Liste des Grauens

SAT.1Staffel 12Folge 58
Die Liste des Grauens

Die Liste des GrauensJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 58: Die Liste des Grauens

45 Min.Ab 12

Nach Unterrichtsschluss setzt ein Gesamtschullehrer den Notruf ab, der abrupt abbricht! Vor Ort finden die Beamten den Lehrer brutal zusammgeschlagen vor. Neben ihm liegt eine Pistole. - Fürs Hundesitten fährt eine Frau zum Haus ihrer Tochter. Dort angekommen stellt sie fest: Jemand ist eingebrochen und der Hund ist weg! Unter Verdacht geraten die hundehassenden Nachbarn des Frauchens ...

Auf Streife
SAT.1
