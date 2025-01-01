Auf Streife
Folge 58: Die Liste des Grauens
45 Min.Ab 12
Nach Unterrichtsschluss setzt ein Gesamtschullehrer den Notruf ab, der abrupt abbricht! Vor Ort finden die Beamten den Lehrer brutal zusammgeschlagen vor. Neben ihm liegt eine Pistole. - Fürs Hundesitten fährt eine Frau zum Haus ihrer Tochter. Dort angekommen stellt sie fest: Jemand ist eingebrochen und der Hund ist weg! Unter Verdacht geraten die hundehassenden Nachbarn des Frauchens ...
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1