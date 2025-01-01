Auf Streife
Folge 72: Ein Vater sieht rot
44 Min.Ab 12
Auf dem Tablet ihrer 12-jährigen Tochter finden die Eltern in einem Chatroom verstörende Mails und Fotos, die von einem erwachsenen Mann stammen! - Als die Betreiberin eines Schrottplatzes aus der Reha zurückkehrt, erwischt sie einen vermeintlichen Einbrecher und attackiert ihn mit WC-Duftspray! - Ein Knall ertönt vor der Wache: Ein Bulli fährt in Schlangenlinien auf den Parkplatz und nimmt eine Mülltonne mit. Als der Fahrer aussteigt, staunen die Beamten nicht schlecht!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1