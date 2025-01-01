Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Red swan

SAT.1Staffel 12Folge 82
Red swan

Auf Streife

Folge 82: Red swan

45 Min.Ab 12

In eine Ballettschule wurde eingebrochen und eine blutige Nachricht am Spiegel hinterlassen, die an eine der Schülerinnen gerichtet ist! - Eine Rentnerin hebt ihre gesamten Ersparnisse von der Bank ab. Nachdem sie kurz ihren Wagen verlässt, wird das gesamte Geld gestohlen! - Eine Frau liegt neben einem Auto, ihre Hände und Knie sind aufgeschürft und sie hat eine Platzwunde an der Stirn. Daneben liegt ein Babybod<, doch wo ist das Kind?

