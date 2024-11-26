Die Braut, vor der sich jeder grautJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 87: Die Braut, vor der sich jeder graut
44 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12
Eine betrunkene Frau im Hochzeitskleid wird von ihrem Bräutigam auf die Wache gebracht. Sie sei ihm zu aggressiv und er würde sie wieder abholen kommen, wenn sie nüchtern ist. - Panisch hält eine Frau die Streifenpolizisten an: Jemand hat eine Sprengstoffvorrichtung an die Haustüre ihrer Mutter angebracht! - Eine Mutter ist mit ihrem Kind im Wald und setzt den Notruf ab, weil sie von einem Mann verfolgt werden. Vor Ort finden die Beamten die qualmenden Überreste einer Puppe.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1