Folge 95: Mutter und Neugeborenes nach Geburt spurlos verschwunden
45 Min.Ab 12
Bei den Ermittlungen wegen Einbruchs auf einem Hausboot finden die Beamten Hinweise auf eine frische Geburt. Wo sind die Mutter und das Baby? - Einbruch in der Baumschule: Vor Ort treffen die Polizisten auf eine Frau im Bienenkostüm, die vor sich hinsummt, und einen niedergeschlagenen Mann. - Der Inhaber eines Burgerladens schleppt einen Mann im Burgerkostüm zur Wache: Er soll für den Massenanstrum auf seine Burger für einen Cent verantwortlich sein.
