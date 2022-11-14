Touristin auf Städtetrip vermisstJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 110: Touristin auf Städtetrip vermisst
45 Min.Folge vom 14.11.2022Ab 12
Eine Touristin vermisst ihre Freundin nach einer Partynacht. In der Ausnüchterungszelle der Wache sitzt eine Frau, die deren blutverschmierte Jacke trägt. - Der Schicksalsschlag einer bestohlenen Alleinerziehenden ist der Polizei-Praktikantin egal. Erst als der Dieb auftaucht, entflammt ihr Interesse für den Job. - Beim Picknick wurde eine Frau angeschossen, dabei verschwand ihr Mann. Er telefonierte zuvor mit einer Heilpraktikerin, die ihm bei der Rauchentwöhnung hilft.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1