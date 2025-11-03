Im Magerwahn: 17-Jährige verschwunden!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 50: Im Magerwahn: 17-Jährige verschwunden!
45 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Seit 24 Stunden fehlt von Marens Tochter jede Spur. In ihrem Abschiedsbrief schreibt die 17-Jährige von einem ominösen Ziel, das sie erreichen will ... - Durchgedrehte Oma begeht Fahrerflucht! Statt Einsicht zu zeigen, geht die 69-Jährige überraschend auf Konfrontationskurs mit der Polizei. - Einer 15-Jährigen wurde im Hausflur brutal ein Stift in die Brust gerammt! Wurde die Schülerin Opfer des eskalierten Nachbarschaftsstreits ihres Vaters?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1