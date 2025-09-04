Baby aus Park verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 51: Baby aus Park verschwunden
44 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Eine Mutter meldet ihr Baby als vermisst und fürchtet, dass der Vater es entführt hat. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten auf eine weitere, heiße Spur. - Nachdem bei einem desorientierten Schüler ein unfreiwilliger Drogenkonsum festgestellt wird, lüften die Beamten sein unglaubliches Geheimnis. - Ein Sanitäter wurde während der Ausübung seines Jobs in eine Falle gelockt und schwer verletzt. Können die Beamten den Rachefeldzug des Täters stoppen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1