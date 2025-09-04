Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Baby aus Park verschwunden

SAT.1Staffel 13Folge 51vom 04.09.2025
Baby aus Park verschwunden

44 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12

Eine Mutter meldet ihr Baby als vermisst und fürchtet, dass der Vater es entführt hat. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten auf eine weitere, heiße Spur. - Nachdem bei einem desorientierten Schüler ein unfreiwilliger Drogenkonsum festgestellt wird, lüften die Beamten sein unglaubliches Geheimnis. - Ein Sanitäter wurde während der Ausübung seines Jobs in eine Falle gelockt und schwer verletzt. Können die Beamten den Rachefeldzug des Täters stoppen?

SAT.1
