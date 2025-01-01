Auf Streife
Folge 66: Teddybär-Massaker
45 Min.Ab 12
Aufgeschlitzter Teddybär: Ein Drohvideo lässt die Erzieherin der "Bärengruppe" um ihr Leben fürchten! - Kostümierte Selbstjustiz! Ein Ehemann im Superhelden-Kostüm behauptet, einen Einbrecher zu jagen. Doch was ist wirklich in der Nachbarschaft los? - Ein Siebenjähriger kommt nie beim Fußballtraining an! Die Angst der Mutter ist groß: Wurde der Junge Zeuge einer Straftat und aus dem Weg geräumt?
