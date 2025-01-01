Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Tierquälerei auf Bauernhof?

SAT.1Staffel 13Folge 89
Tierquälerei auf Bauernhof?

Tierquälerei auf Bauernhof?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 89: Tierquälerei auf Bauernhof?

44 Min.Ab 12

Durch ein krankes Hündchen, dessen Besitzerin verschwunden ist, ermitteln die Beamten entsetzliche Machenschaften, die auf einem Bauernhof stattfinden. - Während sich Möchtegern-Model Cleo auf dem Wacheparkplatz im knappen Polizeikostüm vor einem STW räkelt, erhält sie per Social-Media eine Morddrohung. - Die Beamten wurden wegen Streitigkeiten zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Vor Ort werden sie sogleich mit keifenden Menschen und Ungereimtheiten konfrontiert.

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen